Перечислены способы избежать заражения COVID-19 в транспорте

Еще в начале сентября в России начали фиксировать увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. Так, если первого сентября число новых случаев инфицирования составляло 4 729, то в конце сентября этот показатель вырос до 8 481. Сейчас же в день фиксируется более 10 тысяч заболевших. В связи с чем в Роспотребнадзоре решили напомнить о том, как избежать заражения в общественном транспорте.