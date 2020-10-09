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Перечислены способы избежать заражения COVID-19 в транспорте
Не стоит забывать о масочном режиме
Еще в начале сентября в России начали фиксировать увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. Так, если первого сентября число новых случаев инфицирования составляло 4 729, то в конце сентября этот показатель вырос до 8 481. Сейчас же в день фиксируется более 10 тысяч заболевших. В связи с чем в Роспотребнадзоре решили напомнить о том, как избежать заражения в общественном транспорте.
О способах ограничить заражение коронавирусом в транспорте рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте.
Также эксперт напомнил о важности носки перчаток. Однако в случае, если их не оказалось, следует реже трогать предметы и ограничить прикосновения к лицу, а при первой же возможности промыть руки. Помочь не заразиться может и открытое окно.