Перечислены способы не заболеть осенней депрессией в офисе

Шокур отметила, что ухудшение настроения осенью обусловлено снижением количества солнечного света, плохой погодой и коротким днем. Чтобы не столкнуться с осенней депрессией стоит начать использовать больше источников света на рабочем месте и чаще проветривать комнату.

Помимо прочего врач порекомендовала следить за уровнем витамина D, поскольку дефицит этого элемента часто встречается осенью, что связано с недостатком солнечного света. Однако следует помнить, что дозировку вещества должен назначать врач, учитывая показатели анализа крови.

“Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок”, — сообщила Шокур.

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