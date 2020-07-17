Перечислены способы нормализовать давление без лекарств

Также нормализовать давление можно путем добавления в рацион питания полезных продуктов, в числе которых овощи и фрукты. Однако не стоит забывать и о ведении здорового образа жизни в целом. Как минимум, с утра необходимо делать зарядку.

Отмечается, что если перепады давления обусловлены стрессом, нормализовать его можно успокоившись. А способствовать этому можно путем глубокого медленного дыхания. Так, на четыре счета следует глубоко вдохнуть и таким же путем выдохнуть, на что уделить несколько минут.

Также перепады артериального давления могут быть обусловлены и вредными привычками. Поэтому тем, кто страдает от гипертонии специалисты рекомендуют ограничить курение, употребление алкоголя, а также чрезмерного количества еды.