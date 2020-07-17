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Перечислены способы нормализовать давление без лекарств
От валерианы до утренней зарядки
Экспертами были перечислены способы нормализовать давление без лекарств. Так, согласно опубликованным изданием “Ридус” данным, снизить артериальное давление можно при помощи валерианы, которую применимо употреблять как в виде настойки, так и таблеток.
Также нормализовать давление можно путем добавления в рацион питания полезных продуктов, в числе которых овощи и фрукты. Однако не стоит забывать и о ведении здорового образа жизни в целом. Как минимум, с утра необходимо делать зарядку.
Отмечается, что если перепады давления обусловлены стрессом, нормализовать его можно успокоившись. А способствовать этому можно путем глубокого медленного дыхания. Так, на четыре счета следует глубоко вдохнуть и таким же путем выдохнуть, на что уделить несколько минут.
Также перепады артериального давления могут быть обусловлены и вредными привычками. Поэтому тем, кто страдает от гипертонии специалисты рекомендуют ограничить курение, употребление алкоголя, а также чрезмерного количества еды.