Перечислены способы победить танки НАТО на поле боя

В целом успех на поле боя зависит от тактики применения танков, их количества, встроенности в состав боевых подразделений, местности, организованности противотанковой обороны противника. При этом любой танк, даже современный, можно поразить с помощью различного оружия.

Предпочтение будет отдано авиации и ракетным комплексам с управляемым ракетами. Но можно использовать мины и даже устаревшие противотанковые ручные гранаты и ручные гранатомёты.