17:12, 02 февраля 2023
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Перечислены способы победить танки НАТО на поле бояМогут быть использованы даже устаревшие гранаты
Перечислены способы победить танки НАТО на поле боя — вплоть до использования устаревших гранат. Главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, с помощью каких вооружений можно бороться с натовскими танками.
Фото: Thetimes.co.uk
В целом успех на поле боя зависит от тактики применения танков, их количества, встроенности в состав боевых подразделений, местности, организованности противотанковой обороны противника. При этом любой танк, даже современный, можно поразить с помощью различного оружия.
Предпочтение будет отдано авиации и ракетным комплексам с управляемым ракетами. Но можно использовать мины и даже устаревшие противотанковые ручные гранаты и ручные гранатомёты.