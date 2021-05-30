Перечислены способы поднять уровень гемоглобина в крови

По мнению специалистов, для выхода из данного состояния стоит пересмотреть рацион питания. В частности, его необходимо обогатить продуктами с высоким содержанием железа. Отмечается, что по назначению врача можно употреблять и специальные препараты, повышающие гемоглобин.

Помимо прочего страдающим от железодефицитной анемии людям стоит ограничить употребление чая. Дело в том, что данный напиток имеет в своем составе танины, которые, в свою очередь, негативно сказываются на всасывании железа. По данным научных работ, дубильные вещества приводят к понижению процесса абсорбции железа в организме.

Еще одним способом повлиять на уровень гемоглобина в крови была названа физическая активность.