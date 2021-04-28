Перечислены способы продлить молодость

Ссылаясь на исследования ученых авторы отметили, что увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь можно с помощью определенной диеты — кето. Она предполагает употребления большого количество жиров и белка, а также ограничение углеводов. Такая диета, помимо продления молодости, способна улучшить функционирование мозга. В то же время, стоит отметить, что данная диета подходит не всем. Более того, она может быть опасна при наличии определенных болезней, поэтому стоит проконсультироваться со специалистом перед тем, как начать питаться в ее соответствии.

Ученые Сколковского института науки и технологий и Гарвардской медицинской школы, в свою очередь, выяснили, что замедлить старение организма можно благодаря любой низкокалорийной диете. Помимо прочего продлить молодость можно ограничив стресс и контролированием собственных эмоций во время таких ситуаций.

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