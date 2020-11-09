Перечислены способы решить проблему незаряжающегося смартфона

Так, если ваш смартфон не хочет восполнять свой заряд, то стоит начать с проверки исправности розетки, сообщает Business Insider. В случае, если с розеткой все в порядке, стоит присмотреться к кабелю — возможно, проблема в дефектах, имеющихся на нем. Если же и кабель исправен, неполадки могут быть в самом зарядном устройстве. Чтобы проверить этот момент, достаточно подключить смартфон к любому другому зарядному устройству. Также не лишним будет проверить целостность самого зарядного разъема смартфона — вполне вероятно, что там “спрятались” пыль или грязь.

Еще одним полезным советом экспертов является перезагрузка девайса. Очень часто бывает так, что открытые приложения расходуют батарею быстрее, чем пополняется заряд смартфона. Ну и в случае, если все вышеперечисленное не помогло, эксперты советуют поменять батарею девайса. Это хоть и крайний, но практически никогда не подводящий метод решения проблемы.