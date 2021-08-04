Перечислены способы улучшения сотовой связи в деревне

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Перечислены способы улучшения сотовой связи в деревнеДля этого можно использовать репитер
Агентство "Прайм" пообщалось с директором информационно-аналитического агентства Telecom daily Денисом Кусковым на тему сотовой связи за городом. В рамках беседы специалист назвал несколько методов, с помощью которых можно повлиять на качество сигнала.
Так, по словам Кускова, улучшить сотовую связь в деревне можно посредством репитеров, устанавливаемых на фасадах и на окнах зданий. Они усиливают сигнал, причем чем выше здание, тем лучше будет распространяться сигнал. В то же время, необходимо обратить внимание на то, что самим операторам нет выгоды приходить в деревни, в которых расположено всего несколько домов.
“Еще один способ улучшить связь – это использовать USB-модем с выносной уличной антенной. В самом плохом случае, когда отсутствуют все операторы, можно использовать спутниковый интернет, который сейчас стал достаточно приемлемым по цене”, — поделился Кусков.