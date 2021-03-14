Перечислены способы улучшить качество сна

Так, по словам специалистов, уделять на сон менее пяти часов вредно для сердечно-сосудистой системы, мозгового обращения и чревато психическими болезнями. Они отметили, что несмотря на то, что рюмка спиртного перед сном может поспособствовать быстрому сну, она также негативно скажется на качестве отдыха. Дело в том, что алкоголь оказывает мочегонный эффект и приводит к нарушениям фазы быстрого сна.

Просмотр телевизора перед сном лучше ограничить, поскольку синее излучение негативно отражается на выработке мелатонина - гормона сна, в то время как звук вредит здоровому сну. Если за 15 минут не получилось уснуть - стоит прервать попытки и выпить теплое молоко или травяной чай. Также помочь в этом случае может чтение книги.