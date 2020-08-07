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Перечислены способы ускорить работу смартфона
Что самое интересно, они доступны абсолютно каждому
Директором Института информационных технологий университета "Синергия" Станиславом Косаревым, в рамках интервью агентству “Прайм”, были перечислены способы ускорить работу смартфона.
По словам эксперта, в первую очередь пользователям необходимо избавиться от лишних приложений, которыми они не пользуются. Также в качестве совета он предложил запретить установленным программам автоматически обновляться, так как в таком случае они будут потреблять меньшее количество ресурсов смартфона.
”Есть простое правило: если приложение работает без сбоев и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает глючить, тормозя работу всего смартфона”, — заявил Косарев.
Также, по его словам, не лишним будет и очищение смартфона от разного рода мусора, такого как кэш браузера, временных файлов мессенджеров и т.д.