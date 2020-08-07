Перечислены способы ускорить работу смартфона

По словам эксперта, в первую очередь пользователям необходимо избавиться от лишних приложений, которыми они не пользуются. Также в качестве совета он предложил запретить установленным программам автоматически обновляться, так как в таком случае они будут потреблять меньшее количество ресурсов смартфона.

”Есть простое правило: если приложение работает без сбоев и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его. Бывает и так, что именно после загрузки обновлений приложение начинает глючить, тормозя работу всего смартфона”, — заявил Косарев.

Также, по его словам, не лишним будет и очищение смартфона от разного рода мусора, такого как кэш браузера, временных файлов мессенджеров и т.д.