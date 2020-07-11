Перечислены способы восстановить легкие после COVID-19

По словам специалиста, первое, что необходимо сделать - это отказаться от привычки курить. В данном случае речь не только о традиционных сигаретах, но и об электронных, а также вайпах. Также специалист отметил важность респираторной реабилитации. ”Это комплекс, целая программа, в которой участвуют специалисты нескольких направлений, в том числе физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре, диетологи, психологи”, — поделился Зымков, отметив, что для достижения положительного влияния необходимо уделять упражнениям не меньше тридцать минут три раза в неделю на протяжении двух месяцев.

Кроме того, для того, чтобы уменьшить вероятность ухудшения состояния легких, нужно ограничить заражения ОРВИ, поскольку они данные болезни способны привести к пневмонии, а также снизить риски бронхолегочных заболеваний путем вакцинации.