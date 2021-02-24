Перечислены способы замедлить возрастное ухудшение работы мозга

По словам эксперта, для этого следует добавить в свой распорядок дня физическую активность. Так, он отметил, что даже 20 минут ежедневной быстрой ходьбы смогут снизить вероятность возрастного упадка функций мозга и развития старческого слабоумия.

Еще одним способом замедлить возрастное ухудшение работы мозга является правильное питание. В частности, необходимо иметь в рационе продукты с жирами омега-3 в составе, в числе которых рыба и орехи.

Помимо прочего следует ограничить стрессовые ситуации, так как они способны спровоцировать выработку определенных гормонов, к примеру кортизола. Специалист отметил, что его повышение влечет за собой поражение мозга.