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Перечислены способы замедлить возрастное ухудшение работы мозга
От физической активности до правильного питания
Профессор психиатрии Гэри Смолл перечислил способы замедлить возрастное ухудшение работы мозга.
По словам эксперта, для этого следует добавить в свой распорядок дня физическую активность. Так, он отметил, что даже 20 минут ежедневной быстрой ходьбы смогут снизить вероятность возрастного упадка функций мозга и развития старческого слабоумия.
Еще одним способом замедлить возрастное ухудшение работы мозга является правильное питание. В частности, необходимо иметь в рационе продукты с жирами омега-3 в составе, в числе которых рыба и орехи.
Помимо прочего следует ограничить стрессовые ситуации, так как они способны спровоцировать выработку определенных гормонов, к примеру кортизола. Специалист отметил, что его повышение влечет за собой поражение мозга.