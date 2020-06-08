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Перечислены страны, пригодные для туризма во время пандемии
Их коронавирус затронул меньше всего
Газета The Sun опубликовала новый материал, в котором были перечислены страны, пригодные для туризма во время пандемии. Так, в данный список попали те государства, которые были менее охвачены коронавирусом нового типа.
В данный список попал Барбадос, поскольку количество зараженных коронавирусом в стране фиксируется на отметке в 92. Избежать массовой эпидемии удалось и Багамским островам - количество зараженных составило 102. Всего 336 зараженных было зарегистрировано в острове под названием Мэн, тогда как в Нормандских островах коронавирусом заразились 561 человек и 625 инфицированных в Мальте.
В список стран, пригодных для туризма в актуальной эпидемиологической обстановке, вошел Кипр, где количество зараженных составило 958 человек.