Перечислены страны, пригодные для туризма во время пандемии

В данный список попал Барбадос, поскольку количество зараженных коронавирусом в стране фиксируется на отметке в 92. Избежать массовой эпидемии удалось и Багамским островам - количество зараженных составило 102. Всего 336 зараженных было зарегистрировано в острове под названием Мэн, тогда как в Нормандских островах коронавирусом заразились 561 человек и 625 инфицированных в Мальте.

В список стран, пригодных для туризма в актуальной эпидемиологической обстановке, вошел Кипр, где количество зараженных составило 958 человек.