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Перечислены страны с наибольшими расходами на оборону
Россия вошла в первую пятерку лидеров данного рейтинга
На официальном сайте Стокгольмского международного института проблем мира был опубликован доклад, в рамках которого были перечислены страны с наибольшими расходами на оборону. Кроме того, стало известно, что в прошлом году страны всего мира вложили самую большую сумму в военные нужды за последние десять лет.
Так, исходя из опубликованных данных, Россия в данном рейтинге оказалась на четвертом месте, поскольку расходы страны выросли на 4,5%, достигнув 65,1 млрд долларов. Лидирующую позицию данного рейтинга заняли Соединенные Штаты Америки с расходами в 732 млрд долларов. В первой пятерке также оказались такие страны, как Китай - 261 млрд долларов, Индия 71, 1 млрд долларов и Саудовская Аравия.
Что касается европейских стран, то больше всего вкладывает в оборону Германия, расходы которой выросли на 10%. В то же время Болгария увеличила расходы на 127%, что обусловлено затратами на новые боевые самолеты.