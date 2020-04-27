Перечислены страны с наибольшими расходами на оборону

Так, исходя из опубликованных данных, Россия в данном рейтинге оказалась на четвертом месте, поскольку расходы страны выросли на 4,5%, достигнув 65,1 млрд долларов. Лидирующую позицию данного рейтинга заняли Соединенные Штаты Америки с расходами в 732 млрд долларов. В первой пятерке также оказались такие страны, как Китай - 261 млрд долларов, Индия 71, 1 млрд долларов и Саудовская Аравия.

Что касается европейских стран, то больше всего вкладывает в оборону Германия, расходы которой выросли на 10%. В то же время Болгария увеличила расходы на 127%, что обусловлено затратами на новые боевые самолеты.