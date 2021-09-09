Перечислены три простых способа улучшить свою память

Наши коллеги Inc. Russia решили собрать в одном месте сразу три совета, призванных помочь улучшить свою память.

Первый действенный способ — перенестись в будущее и постараться понять, вспомните ли вы о своих планах тогда? Исследование учёных, ещё в 2011 году опубликованное в канадском журнале, показало, что такой метод может помочь вспомнить что-то с 50% большей вероятностью.

Вторым советом является произношение того, что вы узнали вслух. Согласно публикации во всё том же канадском журнале, люди с хорошей памятью достаточно часто ведут беседы вслух с самими собой.

Ну и третье, не менее важное — повторять то, что хотите запомнить, на протяжении 40 секунд. По словам исследователей, этот «короткий период повторений имеет огромное влияние на нашу способность запоминать сложные события в течение одной-двух недель».