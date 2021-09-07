Перечислены «убивающие» молодость привычки

По словам специалистов, нежелание проявлять физическую активность в молодом возрасте способно серьёзно отразиться на внешности и здоровье в старости. РИА ФАН пишет, что систематическая лень идёт рука об руку с атрофией мышц. Также нередко неактивные молодые люди сталкиваются с нарушением целостности клеток всех органов.

Вместе с тем учёные признали сладкую газировку и различные десерты тем, что также «убивает» молодость. Свой след оставляют и регулярный стресс с бессонницей.

Старение кровеносной системы ускоряют такие привычки, как курение и употребление алкоголя. А это значит, что элементарный отказ от всех вышеописанных вредных привычек позволит организму дольше оставаться здоровым.