Перечислены улучшающие память продукты

Авокадо полезно за счет своего оснащенного полезными жирами, калием, клетчаткой и антиоксидантами состава. Помимо прочего в нем содержится пантотеновая кислота, которая и помогает долгосрочной памяти. Отмечается, что при дефиците данного вещества человека сталкивается с усталостью. В то же время, врач предупредила, что людям с лишним весом следует следить за количеством съеденного авокадо, поскольку этот продукт является очень калорийным.

Положительно на умственных способностях сказывается и розмарин. Он богат ацетилхолином, полезным для поддержки мыслительных процессов. Еще одним продуктом, полезным для памяти, было названо оливковое масло. Кроме того, его также считают эффективным средством для профилактики старческого слабоумия.

Также улучшающими память оказались зеленый чай и горький шоколад.

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