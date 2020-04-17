Перечислены улучшающие работу мозга напитки

По словам эксперта, к ним относятся напитки с женьшенем, поскольку он влияет на организм более продолжительное время, нежели тот же кофеин. ”Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность. Корень женьшеня можно найти в магазинах, которые занимаются биодобавками. Лучше настаивать корень женьшеня в кипятке, можно использовать и в виде настоек на спирту, такие можно найти в аптеках”– поделилась нейропсихолог.

В число напитков, положительно влияющих на работоспособность мозга можно отнести также какао. Эксперт сообщила, что благодаря содержанию в нем флавона, какао способно улучшить кровообращение мозга. Кроме того, оно также положительно скажется на настроении, поскольку провоцирует выработку дофамину. Также нейропсихолог упомянула напитки из ягод и фруктов.