Перечислены уменьшающие риск развития рака продукты

Об этом Мясников сообщил в эфире телеканала "Россия 1". Так, согласно оглашенным данным, снижающими вероятность развития онкологических болезней, являются печень трески, молоко, яйца и селедка. Отмечается, что употребив 100 граммов печени трески можно восполнить 1000 процентов суточной нормы витамина D. В то же время, в одном яйце содержится 22 процента суточной нормы этого витамина, тогда как в 100 граммах селедки порядка 300 процентов.

Врач отметил, что витамин D уменьшает вероятность развития рака толстого кишечника и рака груди. В то же время, Мясников поделился информацией о ряде исследований, по результатам которых было установлено, что избыток этого витамина из молочных продуктов может приводить к раку простаты, а другие научные работы, в свою очередь, имеют противоположные выводы.

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