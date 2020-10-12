Перечислены ускоряющие старение продукты

По данным издания, одним из продуктов, ускоряющих старение, является сахар, поскольку он может спровоцировать повреждение липидов и белка в организме, что, в свою очередь, способствует возникновению морщин.

Также негативно влияющими на молодость была признана жареная еда, фастфуд, маргарин, а также консервы. Как отмечает издание, вышеперечисленные продукты имеют в составе повышающие вероятность развития болезней сердца трансжиры. Кроме того, они негативно отражаются на кровеносных сосудах и на скорости кровотока в коже.

К старению кожи приводит и переработанное мясо, в том числе колбаса и сосиски, кофе, соль, мясо приготовленное на углях, а также жареная картошка.

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