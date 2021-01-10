Перечислены устройства, которые Apple может анонсировать в апреле 2021 года

Информацию раскрыл японский тематический ресурс MacOtakara, ссылаясь на китайских производителей, входящих в цепочку поставок Apple. Так, согласно обнародованным данным, уже в апреле текущего года компания может выпустить третье поколение недорого смартфона iPhone SE.

И это не последняя новинка, которую, по словам источников, американская компания готовится выпустить. Так, вместе с новым смартфоном производитель может анонсировать новые беспроводные наушники AirPods Pro. Также источники раскрыли их некоторые технические особенности. В частности, толщина футляра наушников может составить 21 мм, тогда как размеры - 46 и 54 мм.