Перечислены усугубляющие коронавирус лекарства

”И это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Почему? Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует о том, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Поэтому никаких аспиринов”, — поделилась эксперт.

Выяснилось, что подобные лекарства лишь усугубляют инфекцию. Так, согласно данным врача, они способствуют созданию благотворной среды для COVID-19, что позволяет инфекции проще попадать в легкие. Далее же в организме начинает возникать воспалительный процесс, приводящий к пневмонии и поражению альвеол.