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Перечислены усугубляющие коронавирус лекарства
Самолечением заниматься не стоит
Российским вирусологом Надеждой Жолобак были перечислены усугубляющие коронавирусную инфекцию лекарства. Она отметила, что некоторые инфицированные прибегают к лечению коронавируса препаратами, эффективными для обычной простуды, чего, по ее словам, делать не стоит.
”И это в первую очередь так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, виклофенак и напроксен. Почему? Опыт французских и итальянских исследователей свидетельствует о том, что эти препараты не только не помогают, а делают организм еще более восприимчивым к вирусу. Поэтому никаких аспиринов”, — поделилась эксперт.
Выяснилось, что подобные лекарства лишь усугубляют инфекцию. Так, согласно данным врача, они способствуют созданию благотворной среды для COVID-19, что позволяет инфекции проще попадать в легкие. Далее же в организме начинает возникать воспалительный процесс, приводящий к пневмонии и поражению альвеол.