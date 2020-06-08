Перечислены виды животных, которые могут исчезнуть к 2040 году

Так, согласно прогнозам ученых, порядка 515 сухопутных позвоночных могут вымереть уже к 2040 году. В список животных, находящихся на грани вымирания, вошли африканская антилопа из подсемейства бубалов, панамский арлекин, а также суматранский носорог и кларионский крапивник. Сообщается, что их численность на сегодняшний день, насчитывает менее 1000 особей. Ученые также выяснили, что объем всех видов, которые подвержены рискам исчезновения, составляет порядка 1,7% от всех ныне известных науке видов наземных позвоночных.

Подавляющее большинство перечисленных учеными животных обитают в тропических и субтропических регионах.