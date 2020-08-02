Перечислены витамины, которые нужно употреблять после коронавируса

”Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный”, — поделилась Рыбка.

В то же время, если уже после выздоровления от коронавирусной инфекции отслеживается недомогание, специалист советует добавить в рацион как витамин Д, таки и витамины группы В. Также врач порекомендовала соблюдать режим труда и отдыха, уделяя достаточно времени прогулкам. Напомним, что всего в России выявлено 845 443 больных коронавирусом.