Перечислены влияющие на процесс старения продукты

Так, в число вредных продуктов, по мнению врача, следует отнести переработанные продукты, содержащие в себе различные добавки, в числе которых красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и прочие. В частности, речь о колбасах, сосисках, полуфабрикатах, выпечке, молочных десертах и прочем. Отмечается, что если рацион питания человека не сбалансирован - концевые участки хромосом, ответственные за процессы старения, начинают сокращаться. Есть также мнение о том, что старение провоцируется ростом количества свободных радикалов в клетков, которые, в свою очередь, образуются из-за термической обработки продуктов.

Согласно данным специалиста, полезным было бы добавить в рацион крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб, а также не пренебрегать потреблением минимум 400 грамм фруктов и овощей в день.