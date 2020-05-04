Перечислены вредные привычки во время пандемии

Так, наиболее вредными привычками, по мнению врачей, являются переедание, злоупотребление алкогольными напитками, а также недостаточная физическая активность. Врача-диетолог Александра Кириленко отметила, что в связи с наплывом негативных новостей о коронавирусе многие начинают “заедать” проблемы фастфудом. ”Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции”, - поделилась Кириленко.

В число пагубных привычек также входит и употребление спиртного, а также продолжительное сидение за компьютеров. Так, по словам иммунолога Анатолия Устющева, малоподвижный образ жизни может увеличить вероятность развития инфарктов, инсультов, а также рака.