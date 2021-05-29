Перечислены выводящие из организма никотин продукты

Об этом сообщается в материале издания NovostiUA.net. Согласно данным специалиста, справится с этой задачей может брокколи. Отмечается, что это растение богато витаминами B5, C и B. Благодаря употреблению брокколи можно защитить легкие от токсинов. Также полезными для людей, чей организм истощен вредными веществами, являются цитрусовые, в частности апельсины и лимоны.

“Почистить” организм от никотина можно и с помощью шпината и имбиря. Кроме того, вывести из организма никотин можно и с помощью клюквы. Все дело в кислоте, которую она в себе содержит. Полезным для курильщиков были названы также морковь и гранат.