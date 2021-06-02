Доктор также поделился, почему не стоит бояться испытывать чувство голода. Так, по его словам, из-за этой фобии зачастую люди начинают увеличивать количество перекусов. Причем за один присест они могут съесть очень много еды.

“Ваше тело будет благодарить вас за отказ от перекусов и увеличение промежутков времени между приемами пищи. Если не нагружать пищеварение, то разные системы вашего организма смогут исправно работать и восстановиться, это защитит вас от болезней”, — посоветовал врач, отметив, что в ночное время лучше ограничить прием пищи.

В список продуктов, из-за которых организм начинает ложно чувствовать себя голодным, отнесли шоколад, мороженое, чипсы, пиццу, печенье, пирожные, бургеры, попкорн с маслом и другую вредную еду. Дело в том, что при избыточном употреблении рафинированной сладкой еды происходит выработка инсулина поджелудочной железой, что и приводит к провоцированию чувства голода.