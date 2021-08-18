Перечислены вызывающие пищевую зависимость продукты

Так, по словам специалиста, почти каждого человека может тянуть к сладкому. Такая еда нужна и мозгу, и микрофлоре кишечника. Несмотря на то, что контролировать постоянное влечение к сладкому — тяжело, делать это просто необходимо, поскольку в противном случае может возникнуть зависимость.

С осторожностью стоить употреблять и молочные продукты. По словам Савельевой, есть их стоит в терапевтических дозах, так как лактоза тоже может вызвать пищевую зависимость. Дело в том, что такие продукты имеют в составе опиаты природного происхождения, которые расслабляют человека.

Еще одним продуктом, вызывающим зависимость, оказалась белая мука.

“Белая мука вызывает привыкание, а сочетание белой муки и дрожжей – это двойной удар, поэтому людям сложнее порой отказаться от хлеба, чем от сладкого, зависимость от него сильнее”, – предупредила специалист.