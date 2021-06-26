Перечислены замедляющие старение продукты

Так, согласно обнародованным данным, антивозрастным эффектом обладают темно-зеленые листовые овощи, в числе которых шпинат и капуста. Также для продления молодости рекомендуется иметь в рационе богатые антиоксидантами ягоды, к примеру клубнику, чернику, малину и ежевику. Объясняется, что такие ягоды способствуют уменьшению возрастных метаболических изменений и помогают сохранить умственные способности.

В этот список отнесли и различные специи и травы. Обладающими антивозрастным эффектом были названы куркума, розмарин, имбирь, корица и красный перец. Для сохранения здоровья кишечника рекомендуется употребоять чеснок, которые выступает в качестве пребиотика. Источники отметили, что правильная работа кишечника отражается на внешнем виде человека.

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