Перечислены заменяющие энергетик натуральные напитки

Наука и технологии
Сегодня в 09:07
Перечислены заменяющие энергетик натуральные напиткиОт кофе до чая с куркумой
Врач-диетолог из Университета Джона Хопкинса Диана Визтум перечислила натуральные напитки, которые по эффекту сопоставимы с энергетиками.
Так, чтобы взбодриться можно употребить кофе. По словам врача, в этом напитке меньше кофеина, чем в том же энергетике, однако его в нем достаточно для положительного влияния на память, концентрацию и бодрость. Помимо прочего альтернативой энергетику является зеленый чай. Его польза в том, что он содержит такие соединения, как эпигаллокатехин и l-теанин, способствующие меньшей усталости.
Также в список заменяющих энергетики натуральных напитков вошли матча и чай из куркумы. Первый по своему эффекту похож на зеленый чай, тогда как последний, несмотря на отсутствие кофеина в составе, приводит к приливу энергии и выработке серотонина и дофамина.