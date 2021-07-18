Перечислены заменяющие энергетик натуральные напитки

Так, чтобы взбодриться можно употребить кофе. По словам врача, в этом напитке меньше кофеина, чем в том же энергетике, однако его в нем достаточно для положительного влияния на память, концентрацию и бодрость. Помимо прочего альтернативой энергетику является зеленый чай. Его польза в том, что он содержит такие соединения, как эпигаллокатехин и l-теанин, способствующие меньшей усталости.

Также в список заменяющих энергетики натуральных напитков вошли матча и чай из куркумы. Первый по своему эффекту похож на зеленый чай, тогда как последний, несмотря на отсутствие кофеина в составе, приводит к приливу энергии и выработке серотонина и дофамина.