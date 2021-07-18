Перечислены заменяющие снотворное напитки

Так, согласно данным источника, одним из наиболее эффективных напитком для качественного сна является вишневый сок. А все благодаря тому, что он богат триптофаном — это аминокислота, ответственная за выработку мелатонина. Сообщается, что всего два стакана этого сока в день способствуют снижению неожиданных ночных пробуждений и помогают человеку быстрее заснуть.

Также в число заменяющих снотворное напитков вошел ромашковый чай. Рекомендуется заваривать четыре столовые ложки на стакан кипятка, употребляя этот напиток раз в день на протяжении 14 дней. Причем отмечается, что таким образом можно не только помочь при бессоннице, но и улучшить кожу.

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