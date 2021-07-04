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Перечислены запрещенные при похудении продукты

От йогуртов до хлеба
Врачи-диетологи поделились списком продуктов, от которых стоит отказаться при желании сбросить лишние килограммы.
Перечислены запрещенные при похудении продукты

Так, по словам специалистов, употребление ряда продуктов мешает при похудении, даже если человек регулярно занимается спортом. В частности, речь идет о хлебе и выпечке. Отмечается, что они плохо справляются с насыщением организма и в целом негативно сказываются на нем ввиду большого количества добавок. Ограничить стоит и употребление полуфабрикатов. Из-за них человеку становится трудно похудеть. Кроме того, такие продукты вредят здоровью сердечно-сосудистой системы.

Отказаться также стоит и от сухих завтраков и йогуртов. Некоторые люди ошибочно считают эти продукты полезными, поскольку об этом говорится в рекламных роликах, однако правда в том, что они богаты сахаром, что мешает похудению.

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