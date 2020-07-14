Перечислены защищающие от COVID-19 продукты

Так, в ходе исследования было обнаружено, что среди жителей тех стран, в которых были выявлены низкие показатели смертности от COVID-19, особую популярность имели различные виды капусты. В частности, в Германии и Южной Кореи жители часто употребляют квашеную капусту и кимчи. Как сообщается, данные продукты богаты антиоксидантами, которые способствуют укреплению иммунной системы. Кроме того, согласно опубликованным данным, они уменьшают риски протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме, с чем и связан тот факт, что жители данных стран чаще выздоравливают.

Также низкий показатель смертности фиксируется в Греции, Турции и Болгарии. Что касается предпочтений в еде жителей данных стран, то здесь популярным является йогурт. Известно, что данный продукт также имеет в составе антиоксиданты, однако в меньшем количестве, по сравнению с квашеной капустой.