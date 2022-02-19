Перед инфарктом болит не сердце: врач перечислила действительно опасные симптом

Она подчеркнула, что достаточно нажать на болевую точу, указываемую пациентом, чтобы понять, что это не инфаркт, если боль усиливается. Значит, болят верхние структуры — нервы, мышцы и т.п.

Сердце спрятано под несколькими защитными слоями и находится глубоко, поэтому распознать инфаркт можно по другим признакам. Например, если у человека болит живот, то есть когда наблюдается нетипичная боль.

По словам врача, бывает так, что человеку удаляют аппендицит, а у него инфаркт. Потому что есть такое понятие, как «нижний инфаркт», который проявляется как через боли в животе.

«Если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы», — отметила Кореневич и подчеркнула, что при любых проблемах в груди исследование необходимо начинать с кардиограммы.

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