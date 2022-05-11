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Перед покупкой Twitter Илон Маск признал, что Трампа забанили несправедливо

Судя по всему, стоит ждать разбана экс-президента уже в ближайшее время
В сети появилось очередное интересное заявление, сделанное Илоном Маском. Будущий единоличный владелец Twitter заявил, что после окончания сделки по приобретению компании, он вернёт бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в соцсети.
Перед покупкой Twitter Илон Маск признал, что Трампа забанили несправедливо

Судя по всему, таким образом миллиардер решил продемонстрировать, насколько важным он считает настоящую свободу слова.

Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учётных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами… Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа.

Илон Маск

Напомним, что Twitter дал вечный бан непосредственно Трампу ещё в январе 2021 года. При этом если бы экс-президент США решил зарегистрировать новую страничку, то она, вероятнее всего, также была бы заблокирована.

Источник:CNBC
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