Перед покупкой Twitter Илон Маск признал, что Трампа забанили несправедливо

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Перед покупкой Twitter Илон Маск признал, что Трампа забанили несправедливоСудя по всему, стоит ждать разбана экс-президента уже в ближайшее время
В сети появилось очередное интересное заявление, сделанное Илоном Маском. Будущий единоличный владелец Twitter заявил, что после окончания сделки по приобретению компании, он вернёт бывшему президенту США Дональду Трампу его аккаунт в соцсети.
Судя по всему, таким образом миллиардер решил продемонстрировать, насколько важным он считает настоящую свободу слова.
Постоянные баны должны быть крайне редкими и действительно зарезервированы для учётных записей, которые являются ботами или мошенническими, спам-аккаунтами… Я действительно думаю, что было неправильно банить Дональда Трампа.
Илон Маск
Напомним, что Twitter дал вечный бан непосредственно Трампу ещё в январе 2021 года. При этом если бы экс-президент США решил зарегистрировать новую страничку, то она, вероятнее всего, также была бы заблокирована.