Перед продажей смартфона обязательно выполните сброс до заводских настроек

Перед продажей смартфона важно правильно подготовить устройство, чтобы новый владелец не смог восстановить удалённые данные. Эксперты предупреждают, что простое удаление файлов или выключение телефона не защищает информацию, и злоумышленники могут вернуть доступ к вашим фото, видео и документам. Для безопасной передачи гаджета следует выполнить ряд действий, которые предотвратят утечку данных.

Сперва нужно сохранить все важные файлы: перенести фотографии, контакты и документы в облако или на компьютер. Также важно выйти из всех аккаунтов, включая почту, соцсети, мессенджеры и банковские приложения. После этого необходимо удалить SIM-карту и SD-карту, если она установлена, и только затем сбросить телефон до заводских настроек. Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, подчеркнул, что единственный способ полностью очистить устройство от личных данных это сброс до заводских настроек.

Эксперт по электронике Азат Валеев объяснил, что процесс сброса отличается в зависимости от операционной системы. На Android это делается через Настройки, перейти в раздел «Система» или «О телефоне», далее «Сброс» и выбор пункта «Сброс данных». Для iPhone нужно зайти в Настройки, затем «Основные», выбрать «Стереть контент и настройки» и подтвердить действие кодом и паролем Apple ID. Такой порядок поможет надёжно защитить свои данные перед продажей устройства.