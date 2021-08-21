Перед взятием животного из приюта россияне смогут увидеть у себя дома его виртуальную копию

Это стало возможным благодаря технологии дополненной реальности — AR. Жители ряда российских городов смогут с помощью обычного смартфона увидеть дома своего потенциального питомца. Это удобно, например, для того, чтобы понять, как животное выглядит, как смотрится в том месте дома, где ему отведено место и т.п. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно просто зайти на сайт проекта, выбрать понравившееся животное со значком «AR», а затем, как при обычной съёмке, навести смартфон на любое место в доме.

Отмечается, что разработала технологию компания LikeVR. А также — что пока функция доступна приютам Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Перми, Челябинска, Курска и Казани. Но основатели проекта не намерены останавливаться на достигнутом и обещают расширить список приютов для помощи как можно большему числу бездомных животных.