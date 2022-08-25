Передадут ли США Украине обещанные истребители

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Передадут ли США Украине обещанные истребителиВопрос ещё не решён
Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль на брифинге, посвящённом международной ситуации заявил, что США рассматривают поставку Украине боевых самолётов.
При этом поставка некоторых видов вооружений может занять от 1 года до 3 лет. Проблема в том, что некоторые из обещанных Украине вооружений находятся на стадии разработки.
«Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счёт пока не принято», — заявил Каль.