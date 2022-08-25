Передадут ли США Украине обещанные истребители

При этом поставка некоторых видов вооружений может занять от 1 года до 3 лет. Проблема в том, что некоторые из обещанных Украине вооружений находятся на стадии разработки.

«Я готов заявить вам, что [поставки] истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счёт пока не принято», — заявил Каль.