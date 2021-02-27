Переедание может стать причиной ночных кошмаров

Специалист связывает подобную реакцию организма с тем, что пищеварительная система в такие моменты вместо отдыха вынуждена работать, передаёт «Москва 24». Таким образом, в человеческом мозгу стимулируются импульсы, которые повышают его активность. Из-за этого врач посоветовал не есть тяжёлые блюда за 3-4 часа до отхода ко сну.

Вместе с тем к кошмарам может привести и храп. А всё потому, что из-за недостатка воздуха организм испытывает стресс. Это опять же приводит к повышенной активности человеческого мозга и нарушению чередования фаз сна.