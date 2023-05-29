Переговоры под замком: в России предложили шифровать телефонные звонки

Разработчики средств кибербезопасности предлагают использовать отечественные криптографические стандарты в мобильных устройствах к 2030 году. Сейчас эти стандарты применяются преимущественно в государственных информационных системах. Однако для распространения российской криптографии в сотовых сетях потребуются аппаратные изменения в устройствах. Эксперты объясняют, что программная поддержка криптографии по ГОСТу возможна, но полная интеграция требует российских операционных систем.

Рабочая группа по информационной безопасности предложила включить требование о внедрении отечественных стандартов криптографической защиты в абонентские устройства к 2030 году в стратегию развития отрасли связи в России. Инициатива будет рассмотрена на предстоящей стратегической сессии. Министерство цифрового развития сообщило, что инициатива требует дальнейшего обсуждения.

Сейчас российские стандарты криптографии используются в основном в государственных информационных системах. Однако их широкому внедрению мешает отсутствие российских разработок в международных стандартах телекоммуникационных протоколов. Замена зарубежного оборудования российским не решит проблему, так как требуется полноценная интеграция аппаратной части. Отсутствие кадров также является преградой для замены существующего оборудования.

Предложение о внедрении российской криптографии в мобильные браузеры и приложения требует программных изменений, но для функций сети связи необходимы и аппаратные изменения, такие как перепрошивка модулей связи и добавление российских сертификатов. Эксперты указывают, что полноценная реализация российских криптографических стандартов является сложной задачей, требующей совместной работы программных и аппаратных разработчиков.

Предложение рабочей группы о внедрении отечественных криптографических стандартов требует более конкретной формулировки. Разработчики программных решений уже занимаются созданием криптопровайдеров с российскими алгоритмами, однако для общегражданского применения уже существует достаточное количество программных решений. Планы по доработке стратегии будут рассмотрены на предстоящей сессии, где будут приняты решения относительно включения предложений рабочих групп в стратегию.