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Переход Европы на солнечные и ветряные электростанции увенчался провалом
Так, Германия почти три дня была на пороге энергетического коллапса этим летом
В сети появилась информация о том, что в новом отчете международного консалтингового гиганта McKinsey говорится о финансовом провале германской энергетической революции. Более того, данная инициатива, по словам экспертов, представляет собой серьезную угрозу и для энергоснабжения страны.
”Проблемы проявляются во всех трех измерениях треугольника энергетической отрасли: защита климата, безопасность поставок и экономическая эффективность”, — написано в отчете агентства.
Так, по данным компании, ее специалисты крайне обеспокоены тем, что немецкая энергетическая система видится им все более ненадежной, в том числе из-за ее сильной зависимости от периодичности как солнечных, так и ветровых воздействий. По причине такой несамостоятельности, в июне 2019 года электросеть Германии на протяжении трех дней была близка к отключению.
Важно также отметить, что с подобными проблемами столкнулись и в других странах: Британия и Австралия также пытались перейти на прерывистые возобновляемые источники энергии, но у них ничего не получилось.
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