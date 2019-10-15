Переход Европы на солнечные и ветряные электростанции увенчался провалом

”Проблемы проявляются во всех трех измерениях треугольника энергетической отрасли: защита климата, безопасность поставок и экономическая эффективность”, — написано в отчете агентства.

Так, по данным компании, ее специалисты крайне обеспокоены тем, что немецкая энергетическая система видится им все более ненадежной, в том числе из-за ее сильной зависимости от периодичности как солнечных, так и ветровых воздействий. По причине такой несамостоятельности, в июне 2019 года электросеть Германии на протяжении трех дней была близка к отключению.

Важно также отметить, что с подобными проблемами столкнулись и в других странах: Британия и Австралия также пытались перейти на прерывистые возобновляемые источники энергии, но у них ничего не получилось.