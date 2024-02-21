Переход на электромобили уменьшит заболевания детей

Переход к электромобилям предотвратит 2,67 миллиона случаев верхних респираторных симптомов и 1,87 миллиона случаев нижних респираторных симптомов у детей. Также будет на 508 случаев меньше смертей младенцев. Это важно, поскольку тела детей развиваются по-другому, чем у взрослых. Дети более подвержены воздействию загрязненного воздуха из-за того, что их легкие все еще растут.

Доктор Лаура Кейт Бендер, национальный помощник вице-президента по здоровью в Американском обществе по борьбе с бронхиальной астмой, подчеркивает, что это важно для заботы о здоровье детей, особенно тех, кто подвержен респираторным заболеваниям.