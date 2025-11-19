Переход Nvidia на память для смартфонов удвоит цены на серверы

Производители памяти, включая Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, уже столкнулись с дефицитом традиционных чипов DRAM после переориентации на выпуск высокоскоростной памяти для ИИ-ускорителей. Теперь отрасль ожидает новый вызов — резкий рост спроса на LPDDR-чипы со стороны Nvidia.

Каждый сервер искусственного интеллекта требует значительно больше памяти, чем мобильное устройство, что создает беспрецедентную нагрузку на цепочки поставок. Аналитики предупреждают, что производителям придется перераспределять производственные мощности в ущерб другим сегментам рынка.

Ожидается, что общие цены на память вырастут на 50% к второму кварталу 2026 года. Удорожание серверных компонентов увеличит затраты облачных провайдеров и разработчиков ИИ, создав дополнительное давление на бюджеты дата-центров.