Переход России на сети 5G проспонсируют на 3,5 млрд рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит около 3,5 миллиарда рублей для создания базовых станций мобильной связи. Это поможет российским операторам перейти на сети 5G, так как ранее они зависели от иностранного оборудования, которое больше не поставляется.

В рамках этого решения сотовая связь будет основываться на технологии, разработанной в России. Мишустин подчеркнул, что такой шаг обеспечит лучшее покрытие и способствует нашему технологическому развитию.

На совещании с вице-премьерами премьер-министр подчеркнул важность ускорения использования отечественных технологий в сфере связи. Он также уточнил, что в последние три года уже выделено около 12 миллиардов рублей на эту цель.

Таким образом, правительство ставит на содействие развитию внутренних технологий, что поможет операторам связи перейти на новый уровень и обеспечить более эффективное и доступное, связное будущее.