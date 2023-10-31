Переход российских компаний на отечественное ПО отложили до 2030 года

К 2025 году только 60% компаний смогут полностью заменить иностранное программное обеспечение на отечественное, в то время как остальные будут этим заниматься до 2030 года. Это следует из исследования компании Ideco.

Ситуация связана с тем, что российский рынок программного обеспечения не так разнообразен и широк, как зарубежный. Это ограничивает возможности для выбора ПО, особенно в случае сложных и специализированных решений. Поэтому только около 25-30% предприятий успешно перешли на отечественное программное обеспечение. Этот процесс особенно медлен в частном секторе (24%) и среди государственных компаний (86%).

Исследование также выявило, что среди компаний, которые пока не перешли на российское ПО, 13% указали, что отечественные решения пока не предлагают достаточного функционала. У 28% компаний нет доверия к отечественному ПО, а 52% сталкиваются с сложностями при переводе всех своих процессов на другое оборудование. Несмотря на указ президента РФ о переходе на российские решения, процесс импортозамещения оказался непростым и требует времени.

Указом № 250 от 01.05.2022 президент РФ призвал российские компании перейти с иностранных решений на отечественное ПО. Одной из основных целей этой инициативы является достижение суверенитета и независимости от иностранных технологий. Переход на российские решения позволит России контролировать свои информационные сети и обеспечивать безопасность и конфиденциальность данных компаний в стране.