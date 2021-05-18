Наука и технологии
Сегодня в 10:03
Переход российских школ на отечественное ПО оказался под угрозой
Более 80% опрошенных школ продолжают использовать Windows
В сети появилась информация о том, что реализация плана импортозамещения иностранного ПО в школах на российские аналоги находится под угрозой. По данным исследования «Академии АйТи», на сегодняшний день доля российского софта составляет не более 6%.
При этом из числа опрошенных преподавателей целых 30% ничего не знают о разработанных в стране программах, пишет CNews. И целых 88,8% опрошенных назвали Windows своей основной операционной системой.
Что интересно, если говорить об отечественных ОС, то они представлены разнообразными версиями Linux. 3,2% рынка принадлежит ОС Astra Linux, 1% — «АльтОбразование», 0,5% — «Ред ОС» и 0,5% — Rosa Fresh. Во всех остальных случаях опрошенные не смогли ответить точно, о каком именно дистрибутиве идёт речь и назвали операционную систему просто «Linux».