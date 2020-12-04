Переход с мяса на растительную пищу уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней

В научной работе приняли участие порядка 43 272 добровольцев со средним возрастом 53 года. На протяжении 30 лет они делились данными о своем образе жизни, рационе питания и состоянии здоровья. Отмечается, что в начале исследования ни один участник не страдал сердечно-сосудистыми болезнями. По ходу работы ученые зафиксировали 4 456 случаев ишемической болезни сердца, 1 860 из которых закончились смертью.

В результате исследователи выяснили, что переход с мяса на растительный белок, которым богаты орехи, бобовые и сое, способен на 14% уменьшить риск сердечно-сосудистых болезней.