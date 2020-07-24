Перехват американского разведчика над Черным морем показали на видео

Так, нескольким ранее над нейтральными водами Черного моря был замечен Р-8А "Посейдон". Его пребывание вызвало быструю реакцию российской стороны. В частности, для его перехвата в воздух был поднят отечественный истребитель Су-27, входящий в состав дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Сообщается, что российский самолет поднялся к воздушному объекту на безопасное расстояние и распознал американский летательный аппарат. Так, дождавшись разворота самолета американской стороны истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет российского самолета был осуществлен в рамках международных правил. В то же время, нарушений границ американским самолетом Р-8А "Посейдон" замечено не было.