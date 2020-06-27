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Перехват российским истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США показали на видео

Инцидент произошел 26 июня
Перехват российским истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США показали на видео. Кадрами события, произошедшего над территорией Черного моря 26 июня, поделились представители Минобороны.

Сообщается, что благодаря быстродействию дежурных сил по ПВО Южного военного округа, действия самолетов-разведчиков ВВС США были своевременно обнаружены. Так, на существенной дистанции от госграницы России американские летательные аппараты совершили полет в сопровождении российских радиолокационных средств контроля. Перехват российской стороной был осуществлен посредством отечественного истребителя Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Известно, что над Черным морем 26 июня пролетали патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, а также стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Что касается российского истребителя Су-30, его полет был осуществлено в соответствии международными правилами использования воздушного пространства.

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