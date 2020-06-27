Перехват российским истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США показали на видео

Сообщается, что благодаря быстродействию дежурных сил по ПВО Южного военного округа, действия самолетов-разведчиков ВВС США были своевременно обнаружены. Так, на существенной дистанции от госграницы России американские летательные аппараты совершили полет в сопровождении российских радиолокационных средств контроля. Перехват российской стороной был осуществлен посредством отечественного истребителя Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Известно, что над Черным морем 26 июня пролетали патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, а также стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США. Что касается российского истребителя Су-30, его полет был осуществлено в соответствии международными правилами использования воздушного пространства.